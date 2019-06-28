Следователи проверят обстоятельства смерти пропавшего семилетнего мальчика в Башкирии

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-28T13:43:41+03:00

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Сегодня, 28 июня, в Чишминском районе Башкирии прекратили поиски 7-летнего мальчика. К сожалению, его нашли погибшим. Ребенок, которого искали почти трое суток, утонул в реке Дема.

В следкоме рассказали, что правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее по факту пропажи первоклассника было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что мальчик 26 июня ушел пасти гусей и не вернулся домой. Неравнодушные сельчане и волонтеры вышли на поиски ребенка. В первый день поисков они нашли его сланцы. Вследствие чего была выдвинута версия о том, что мальчик могу утонуть.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мальчика. Следователи допрашивают семью мальчика, а также возможных очевидцев произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU