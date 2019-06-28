В Башкирии продолжаются поиски пропавшего Радика Рафикова

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-28T12:12:11+03:00

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В Башкирии продолжают искать 48-летнего Радика Рафикова. Мужчина пропал еще 15 апреля на пути из Красноусольска в Уфу. Тогда же он последний раз выходил на связь с родными. Об обстоятельствах исчезновения Радика известно немного: на трассе М5 возле автозаправки «Татнефть» между деревнями Русский Юрмаш и Шамонино нашли его заглохшую машину.

Приметы: плотное телосложение, рост – около 185 сантиметров, светлые короткие волосы, голубые глаза. Особые приметы: на голове шрам возле левого виска. На среднем пальце татуировка, выполненная в виде кольца. На предплечье левой руки так же есть тату – в виде часов.

Мужчина страдает потерей памяти из-за гипертонии.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону 8-989-95-87-824 (дочь Радика Рафикова).

ИСТОЧНИК KP.RU