Последние выходные июня в Башкирии будут аномально жаркими

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-28T11:48:10+03:00

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В выходные на территории Башкирии ожидается аномально жаркая погода. Но не спешите на пляж — дожди никуда не денутся.

В субботу, 29 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В отдельных районах возможны ливни, грозы и даже град. Ветер будет преимущественно южным, умеренным, местами усилится. Тем не менее осадки и шквалистые усиления ветра не скажутся на температуре воздуха. Ночью она составит +10, +15°, днем – 24-29 градусов тепла. По югу столбик термометра может дойти до отметки в +34°.

Практически идентичная ситуация сохранится и на следующий день, 30 июня: кратковременные дожди (в западных районах до умеренных), грозы, днем локально град. Южный ветер останется умеренным с возможными усилениями. Ночью синоптики обещают +15, +20°. Днем ожидается жара +25, +31°, по юго-восток до 34 градусов по Цельсию.

Сегодня, 28 июня, пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, со шквалистыми усилениями ветра. Днем температура воздуха составит 20-25°.

ИСТОЧНИК KP.RU