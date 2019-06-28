На трассе в Башкирии столкнулись сразу три автомобиля: есть погибший
Одного пассажира госпитализировали
От удара один из автомобилей оказался за пределами трассы
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В Краснокамском районе на 61 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск произошло смертельное ДТП. Авария случилась утром 27 июня.
Как сообщает республиканская ГИБДД со ссылкой на очевидцев, 43-летний житель Дюртюлей за рулем «Лада Гранта» по касательной столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ» 12-й модели. За рулем последней находился 37-летний мужчина из Нефтекамска. После этого «двенашка» лоб в лоб столкнулась с «Опелем Мокка». От удара иномарку выбросило с дороги.
Водитель «Гранты» погиб на месте. Пассажирку «Опеля» с различными травмами доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU