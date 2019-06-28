2019-06-28T11:51:59+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись сразу три автомобиля: есть погибший

Одного пассажира госпитализировали
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
От удара один из автомобилей оказался за пределами трассыОт удара один из автомобилей оказался за пределами трассы
Изменить размер текста:

В Краснокамском районе на 61 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск произошло смертельное ДТП. Авария случилась утром 27 июня.

Как сообщает республиканская ГИБДД со ссылкой на очевидцев, 43-летний житель Дюртюлей за рулем «Лада Гранта» по касательной столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ» 12-й модели. За рулем последней находился 37-летний мужчина из Нефтекамска. После этого «двенашка» лоб в лоб столкнулась с «Опелем Мокка». От удара иномарку выбросило с дороги.

Водитель «Гранты» погиб на месте. Пассажирку «Опеля» с различными травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии продолжаются поиски пропавшего Радика Рафикова
Последние выходные июня в Башкирии будут аномально жаркими
В Уфе спасатели вытащили из реки тонущего мужчину
«Хочу попробовать что-то новое»: уфимка рассказала о мечте сняться в кино для взрослых
Пропавшего в Башкирии семилетнего мальчика нашли мертвым
В Башкирии погибла выпавшая из окна двухлетняя девочка
Уфа примет международный турнир по «Футболу для дружбы»
В Уфе появится домостроительный комбинат за 2 млрд рублей
Возвращались со свадьбы: на трассе в Башкирии случилась смертельная авария
В Уфе подросток на мопеде сбил своего сверстника
В Уфе на ремонт улицы Сипайловской потратят 145 млн рублей
«Сделали все, что могли»: волонтеры рассказали о поисках семилетнего мальчика из Башкирии
В Башкирии снова подорожали некоторые продукты
«Вампиры его забрали или НЛО»: в Башкирии продолжаются поиски пропавшего Гильмана Усманова
В Башкирии пропала 58-летняя Татьяна Булатова
Житель Башкирии добавил в свой рацион кошачий корм
В одной из больниц Уфы ребенок умер в утробе матери
Гостранс заявил, что нелегальных перевозчиков в Уфе больше нет
Одну из улиц Уфы перекроют на два дня
Ирек Ялалов представил Международные детские игры в Совете Федераций
В Уфе по ошибке флориста девушка получила цветы с жутким сюрпризом