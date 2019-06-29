Уфимец-педофил перебрался в Сочи и после своей свадьбы домогался до падчерицы
Мужчина, переехавший из Уфы в Сочи, создал там новую семью и домогался до падчерицы. 12-летняя девочка долгое время не рассказывала о происходящем и призналась только спустя несколько месяц после развода маме. О вопиющем случае рассказала «Комсомольская правда – Кубань».
В октябре 2018 года 36-летняя женщина вышла замуж за уфимца, который перебрался в Сочи несколько лет назад. Долгое время он проживал в городе без регистрации. Спустя полгода супруги развелись. Но этого короткого промежутка хватило отчиму, чтобы нанести вред своей падчерице. Девочка рассказала, что мужчина начал приставать к ней уже спустя 4 дня после свадьбы родителей. Он зашел в комнату и начал трогать ребенка. Когда школьница стала давать отпор, отчим начал ей угрожать смертью. После этого он толкнул девочку на кровать и попытался изнасиловать. Но совершить задуманное ему не удалось. Случаи развратных действий повторились в январе и марте 2019 года.
В настоящий момент правоохранители проверяют слова девочки и разыскивают подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU