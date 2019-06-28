Пропавшего в Башкирии семилетнего мальчика нашли мертвым

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-28T09:51:21+03:00

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Сегодня в деревне Новые Ябалаклы прекратили поиски 7-летнего мальчика, которого искали несколько суток. К сожалению, ребенок утонул, его тело вытащили из воды. Об этом сообщили волонтеры.

Напомним, что первоклассник пропал 26 июня – ушел пасти гусей к реке Дема и не вернулся. Пропажу обнаружила мать ребенка, женщина пошла его встречать и не обнаружила сына на месте.

Поначалу все думали, что Аскар на суше – потерял одного гусенка и побоялся вернуться домой. Искали в лесу, на крышах домов – мало ли, где спрятался. Но, когда нашли сланцы на берегу, все бросили силы на поиски в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU