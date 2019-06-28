2019-06-28T09:30:54+03:00
Происшествия

В Башкирии погибла выпавшая из окна двухлетняя девочка

Она облокотилась на москитную сетку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Врачи не смогли спасти девочкуВрачи не смогли спасти девочку
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В Нефтекамске 27 июня из окна шестого этажа выпала двухлетняя девочка. Об инциденте рассказали в пресс-службе госкомитета республики по ЧС. По предварительным данным, ребенок облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала веса малышки, и она выпала из окна.

Прибывшие на место сотрудники медицинской службы экстренно госпитализировали девочку. Несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось. Госкомитет по чрезвычайным ситуациям отмечает, что с начала лета фиксируются частые падения детей с высоты. Только с начала года зарегистрировано 19 таких случаев. В них погибло 4 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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