2019-06-28T08:57:58+03:00
Общество

В Уфе появится домостроительный комбинат за 2 млрд рублей

Завод даст до 160 тысяч квадратных метров жилья в год
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Новый проект предоставит 280 рабочих местНовый проект предоставит 280 рабочих мест
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В Уфе могут создать домостроительный комбинат. На «Инвестчасе в Доме Республики проекту одобрили господдержку. Инициатором строительства выступает ОАО «КПД».

Комбинат, который вероятнее всего появится в Демском районе, будет специализироваться на выпуске домокомплектов для строительства жилья стандартного класса и детских учреждений. По плану завод сможет реализовывать до 160 тысяч квадратных метров жилья и до 30 тысяч квадратных метров детсадов в год. При необходимости объем выпускаемой продукции можно будет увеличить. Предприятие также даст 280 рабочих мест до 2021 года. Объём инвестиций составит 2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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