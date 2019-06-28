Возвращались со свадьбы: на трассе в Башкирии случилась смертельная авария

СЕГОДНЯ 08:21 2019-06-28T08:21:39+03:00

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Дорожная авария с летальным исходом произошла в Баймакском районе в 4 часа утра. На 9 километре автодороги Баймак-Серменево 21-летний парень на ВАЗе 12-й модели не справился с управлением и вылетел в кювет. За пределами дороги автомобиль опрокинулся.

В аварии погиб 28-летний пассажир. Водитель выжил – его госпитализировали. По информации республиканской ГИБДД, предварительно установлено, что за рулем он находился в пьяном состоянии. Также известно, что мужчины возвращались со свадьбы своего брата. По факту ДТП начата проверка.

Всего за сутки зафиксировано 10 автомобильных аварий, в которых 3 человека погибли и 10 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU