2019-06-28T09:49:15+03:00
Общество

«Хочу попробовать что-то новое»: уфимка рассказала о мечте сняться в кино для взрослых

С девушкой уже связался известный на весь мир продюсер
Павел КРАЙНОВ
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Девушка призналась, что хочет сниматься в порноДевушка призналась, что хочет сниматься в порно
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Молодая уфимка рассказала о том, что хочет сняться в порно европейского режиссера Пьера Вудмана.

Накануне на ютуб-канале «Титверг» вышло небольшое интервью уфимки, скрывающейся под псевдонимом Ассоль. В нем девушка с внушительной грудью рассказала о своем намерении сняться в фильмах для взрослых. По ее словам, она уже вышла на связь со знаменитым продюсером из Европы Пьером Вудманом.

- Он сейчас уже набрал группу, я немного опоздала. Но от идеи я не отказалась, - пояснила Ассоль.

По ее словам, ранее она уже пробовала себя в «запрещенных сферах деятельности». В кино для взрослых она захотела сняться чтобы «попробовать что-то новое». В свободное время она пишет картины и поет песни. Но в ближайшее время она хочет попробовать себя в порноиндустрии. Рассказала она и о том, сколько можно заработать в этой сфере.

- Тут как повезет, но не менее 2 тысяч евро, - поделилась Ассоль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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