«Хочу попробовать что-то новое»: уфимка рассказала о мечте сняться в кино для взрослых
Молодая уфимка рассказала о том, что хочет сняться в порно европейского режиссера Пьера Вудмана.
Накануне на ютуб-канале «Титверг» вышло небольшое интервью уфимки, скрывающейся под псевдонимом Ассоль. В нем девушка с внушительной грудью рассказала о своем намерении сняться в фильмах для взрослых. По ее словам, она уже вышла на связь со знаменитым продюсером из Европы Пьером Вудманом.
- Он сейчас уже набрал группу, я немного опоздала. Но от идеи я не отказалась, - пояснила Ассоль.
По ее словам, ранее она уже пробовала себя в «запрещенных сферах деятельности». В кино для взрослых она захотела сняться чтобы «попробовать что-то новое». В свободное время она пишет картины и поет песни. Но в ближайшее время она хочет попробовать себя в порноиндустрии. Рассказала она и о том, сколько можно заработать в этой сфере.
- Тут как повезет, но не менее 2 тысяч евро, - поделилась Ассоль.
ИСТОЧНИК KP.RU