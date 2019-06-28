2019-06-28T08:01:51+03:00
Происшествия

В Уфе подросток на мопеде сбил своего сверстника

После наезда пострадавшего школьника доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подросток катался по дворуПодросток катался по двору
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В столице Башкирии вчера вечером, 27 июня, произошло ДТП с участием двух школьников. Двигаясь по дворовому проезду улицы Мусоргского, 14-летний подросток на мопеде «Рива 2» сбил своего сверстника. Пострадавший шел в попутном направлении. После инцидента юного пешехода доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отправили домой.

По данным уфимской госавтоинспекции, за минувшие сутки зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия. В 3 авариях пострадали 3 человека. К счастью, в столице обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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