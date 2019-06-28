«Сделали все, что могли»: волонтеры рассказали о поисках семилетнего мальчика из Башкирии

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-28T07:24:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии продолжаются поиски семилетнего Аскара Гарипова из деревни Новые Ябалыклы Чишминского района республики. Напомним, что мальчик пропал еще 26 июня, когда пошел пасти гусей. На поиски ребенка вышли не только родные и односельчане, но и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и «Поиск детей. Башкортостан», а также сотрудники уголовного розыска и других ведомств. К сожалению, Аскар до сих пор не найден, но поиски продолжаются. Никто не теряет надежды увидеть ребенка живым и невредимым.

- Добровольцами пройдено около 3 км по суше и около 2.5 км на лодке с привлечением спецсредств для просмотра под водой на небольшой глубине. Осмотрены заводи и небольшие участки зарослей по суше, ближе к берегу. Сделали действительно всё, что могли. По мере возможности поиски будут продолжаться. Всем огромное спасибо за помощь! – написали волонтеры-поисковики, отчитываясь о результатах поисков.

Приметы мальчика: рост – около 115 см, худощавое телосложение, темно-кудрявые волосы, карие глаза.

Был одет: белая футболка, черные шорты и черные сланцы.

Всех, кто знает что-либо о том, где сейчас находится Аскар Гарипов, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 либо 112.

ИСТОЧНИК KP.RU