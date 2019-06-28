2019-06-28T07:05:46+03:00
Общество

В Башкирии снова подорожали некоторые продукты

В числе «лидеров» - картофель, морковь и… соль
Яна БАЗЕКИНА
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Многие продукты подорожали, а сезонные - упали в ценеМногие продукты подорожали, а сезонные - упали в ценеФото: Юлия Лоза
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В Башкирии снова выросли в цене некоторые важные продукты, входящие в потребительскую картину. Согласно статистике, которую представили эксперты Башстата, на 6,8% подорожал картофель (средняя цена за килограмм около 28 рублей), морковь выросла в цене на 2,9% и сейчас стоит около 43 рублей за килограмм. Также в числе «лидеров» по росту цен оказались цельное стерилизованное молоко и соль – 64 рубля и 10 рублей соответственно.

Незначительно, но все же выросла цена на мясо (свинину и куриное мясо) и мясные консервы, подсолнечное масло и маргарин, творог, сыр, мука, гречка, вермишель, карамель, шлифованный рис и яблоки. А вот свежая капуста сейчас – один из самых доступных продуктов. Ее стоимость за килограмм составляет всего 27 рублей (цена упала на 19,3%). Также подешевели сезонные свежие помидоры и огурцы, яйца и репчатый лук, а также говядина, сосиски и сардельки, пшено, черный чай и шоколадные конфеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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