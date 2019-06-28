«Вампиры его забрали или НЛО»: в Башкирии продолжаются поиски пропавшего Гильмана Усманова

СЕГОДНЯ 06:45 2019-06-28T06:53:38+03:00

По словам друга, Гильман вышел из дома рано утром и ушел в неизвестном направлении

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В Баймакском районе Башкирии родные и друзья 28-летнего Гильмана Усманова не оставляют надежды увидеть своего близкого человека живым. Мужчина пропал еще 22 сентября прошлого года: поехал в соседнее Мерясово помочь товарищу со строительством. Поужинали, легли спать, а наутро Гильман собрался и ушел в неизвестном направлении, причем сам друг заявил о его пропаже только через три дня, а его жена и вовсе выдвинула фантастическую версию.

- Значит, вампиры его забрали или НЛО. Кто в этом виноват? Он же был чокнутый, больной на голову, - передает «Башкирское спутниковое телевидение» слова супруги приятеля.

Родители бросились на поиски Гильмана, но его телефон был разряжен, и найти парня по горячим следам не удалось. Парня искали волонтеры, спасатели, водолазы прочесывали водоемы, но все тщетно. Ни полиция, ни прокуратура, ни даже экстрасенсы не могут помочь безутешным родителям с поисками. Сейчас родные надеются, что Гильман Усманов хотя бы жив, но находится в плену и без памяти.

- Много тех, кого казахи похищают в рабство. Если где-то в городе был, давно бы на связь вышел, - уверяет отец Галимьян Усманов.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-каштановые, глаза карие.

Был одет: черная куртка, светло-синие джинсы, серые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего Гильмана Усманова, убедительная просьба сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU