В Башкирии пропала 58-летняя Татьяна Булатова

СЕГОДНЯ 06:28 2019-06-28T06:28:21+03:00

Она не выходила на связь с 9 мая

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В Башкирии уже второй месяц ведут поиски 58-летней Татьяны Булатовой. Женщина жила в деревне Килеево, что в Бакалинском районе республики. Как сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт", последний раз она выходила на связь 9 мая. Добровольцы будут рады любой помощи в поисках женщины.

Приметы Татьяны: рост 160 см, среднего телосложения, темно-рыжие волосы, серо-зеленые глаза.

Была одета в белую куртку, белые штаны и темно-синие резиновые тапочки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить на горячую линию поисковиков 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU