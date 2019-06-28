В Башкирии пропала 58-летняя Татьяна Булатова
Она не выходила на связь с 9 мая
Фото: соцсети
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В Башкирии уже второй месяц ведут поиски 58-летней Татьяны Булатовой. Женщина жила в деревне Килеево, что в Бакалинском районе республики. Как сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт", последний раз она выходила на связь 9 мая. Добровольцы будут рады любой помощи в поисках женщины.
Приметы Татьяны: рост 160 см, среднего телосложения, темно-рыжие волосы, серо-зеленые глаза.
Была одета в белую куртку, белые штаны и темно-синие резиновые тапочки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить на горячую линию поисковиков 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU