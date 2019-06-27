Одну из улиц Уфы перекроют на два дня
Дорожники будут укладывать тротуар на ул. Владивостокской
Фото: администрация Уфы
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На улице Владивостокской в Уфе продолжаются ремонтные работы, дорожники начинают благоустраивать тротуары. Чтобы управиться в срок, потребуется на два дня ограничить движение транспорта на участке дороги между улицами 8 Марта и Революционной.
В пресс-службе администрации Уфы уточнили, что проезд на обозначенном отрезке будет перекрыт завтра, 28 июня, с 9 утра до 4 часов дня и в субботу, 29 июня, с 9 утра до 5 часов дня.
Городские службы просят уфимцев и гостей столицы на время работ проявить терпение.
ИСТОЧНИК KP.RU