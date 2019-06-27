2019-06-27T17:33:02+03:00
Общество

Одну из улиц Уфы перекроют на два дня

Дорожники будут укладывать тротуар на ул. Владивостокской
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
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На улице Владивостокской в Уфе продолжаются ремонтные работы, дорожники начинают благоустраивать тротуары. Чтобы управиться в срок, потребуется на два дня ограничить движение транспорта на участке дороги между улицами 8 Марта и Революционной.

В пресс-службе администрации Уфы уточнили, что проезд на обозначенном отрезке будет перекрыт завтра, 28 июня, с 9 утра до 4 часов дня и в субботу, 29 июня, с 9 утра до 5 часов дня.

Городские службы просят уфимцев и гостей столицы на время работ проявить терпение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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