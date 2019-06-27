Гостранс заявил, что нелегальных перевозчиков в Уфе больше нет

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-27T18:18:44+03:00

Изначально по столице республики курсировали около 4 тысяч нелегалов

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Пассажирские перевозки в Уфе полностью очистились от нелегальных автобусов. Перед началом транспортной реформы в столице Башкирии насчитывалось около 4 тысяч маршруток, из них 1,4 тысячи автобусов были исключены и около 700 включены в число государственных и других перевозчиков, встроенных в единую систему перевозок.

Глава Гостранса Тимур Мухаметьянов рассказал в интервью РБК Уфа о дальнейшей работе с общественным транспортом. В частности, чиновник пояснил позицию властей по поводу идеальной модели перевозок.

– Основные магистрали и транспортные соединения севера и юга города обслуживаются автобусами большого класса «Башавтотранса», а прилегающие маршруты к основным магистралям будут обеспечиваться автобусами малого и среднего класса. Здесь уже подключаются частные перевозчики, – объяснил Мухаметьянов.

Глава ведомства также привел данные по всему региону, согласно которым до 30% перевозок занимаются нелегалы. С получением новых автобусов «Башавтотранса», по мнению чиновника, эта проблему будет решена.

Напомним, главной «транспортной» новостью последних дней стало введение единой карты для оплаты проезда «Алга». Подробнее обо всех нюансах, связанных с её эксплуатацией, вы можете узнать из статьи «Комсомольская правды».

ИСТОЧНИК KP.RU