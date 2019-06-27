Оборот Башкирии на внешнем рынке сократился на 15%

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-27T15:24:14+03:00

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За январь-май 2019 года внешнеторговый оборот Башкирии сократился на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас он составляет 1,73 млрд долларов. Традиционно доля экспорта значительно больше импорта – 1,44 млрд и 283,7 млн соответственно. Данные привел начальник республиканской таможни Марат Сафиуллин на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Глава ведомства полагает, что с реализацией и развитием инвестпроектов объём товарооборота возрастет.

– Мы работаем с сельхозпроизводителями, на территорию республики ввозилось много животноводческой продукции, в дальнейшем эти инвестпроекты будут развиваться, – объяснил Сафиуллин.

В товарной структуре экспорта за последние 5 месяцев преобладали минеральное сырье, продукция химической промышленности и машиностроения. Группа товаров машиностроительной области также находится на первом месте среди товаров импорта.

Торговыми партнёрами Башкирии за январь-май стало 101 государство. Крупнейшие экспортеры — Латвия (21,4%) и Китай (20,4%). Среди импортеров единоличным лидером является все тот же Китай (30%).

ИСТОЧНИК KP.RU