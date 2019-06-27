2019-06-27T14:10:10+03:00
Дом. Семья

В Башкирии косуля застряла между прутьями забора

На помощь бедному живому выехала пожарная охрана
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сначала косулю стреножили, а потом разжали решеткуСначала косулю стреножили, а потом разжали решетку
Изменить размер текста:

В городе Салавате сотрудники пожарной охраны спасли косулю, которая застряла между прутьями забора. Утром 25 июня в диспетчерскую экстренного ведомства поступило сообщение о том, что бедное животное не может выбраться. Дежурный караул выехал на место. На подходе сотрудники услышали истошные крики.

Пожарные сразу же приступили к делу. Как сообщает газета «Выбор» со ссылкой на слова начальника пожарной охраны Виктора Суханова, сотрудники в первую очередь стреножили косулю. Далее они с помощью аварийно-спасательного инструмента разжали решетку и высвободили животное. К счастью, оно не получило никаких видимых и серьезных повреждений. После осмотра косулю отпустили на волю.

Спасение косули в Салавате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Оборот Башкирии на внешнем рынке сократился на 15%
УГНТУ вошел в ТОП-100 лучших вузов России в рейтинге Forbes
Инвестировать в любой точке мира: с «БКС Брокер» и «МегаФон»
В Уфе бывшие уголовники избили директора супермаркета и украли 4 палки колбасы
Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов
Жительница Башкирии вернулась из Таиланда с лихорадкой
Пропавшую в Башкирии 34-летнюю Анастасию Зайцеву нашли мертвой в подозрительной квартире
В Башкирии пропал 7-летний Аскар Гарипов
В Башкирии минздрав не закупил лекарств для тяжелобольного ребенка: теперь его жизнь висит на волоске
«Уфа – это своеобразная Африка»: известный видеоблогер жестко прошелся по башкирской столице
В Уфе 18-летний парень упал в восьмого этажа
Жители Башкирии предпенсионного возраста смогут рассчитывать на алименты
В Уфе покинула пост директора «Городской рекламы» Римма Зарипова
Жителей Башкирии напугали действия любительниц экстремального селфи
В уфимском аэропорту нашли ядовитую муху-горбатку
В Уфе застройщика обвиняют в хищении 253 млн рублей
На трассе под Уфой столкнулись две легковушки, пострадали два человека
Высокопоставленный чиновник мэрии Уфы уволился до сокращения должности