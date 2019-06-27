В Башкирии косуля застряла между прутьями забора

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-27T14:10:10+03:00

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В городе Салавате сотрудники пожарной охраны спасли косулю, которая застряла между прутьями забора. Утром 25 июня в диспетчерскую экстренного ведомства поступило сообщение о том, что бедное животное не может выбраться. Дежурный караул выехал на место. На подходе сотрудники услышали истошные крики.

Пожарные сразу же приступили к делу. Как сообщает газета «Выбор» со ссылкой на слова начальника пожарной охраны Виктора Суханова, сотрудники в первую очередь стреножили косулю. Далее они с помощью аварийно-спасательного инструмента разжали решетку и высвободили животное. К счастью, оно не получило никаких видимых и серьезных повреждений. После осмотра косулю отпустили на волю.

Спасение косули в Салавате.

ИСТОЧНИК KP.RU