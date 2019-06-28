В Уфе на ремонт улицы Сипайловской потратят 145 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-28T07:31:56+03:00

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В Уфе в надлежащий порядок приведут дорожное покрытие на улице Сипайловской на участке от Жукова до Чудской. Стоимость ремонтных работ составит 145,5 млн рублей. Соответствующий контракт от мэрии получил «Башкиравтодор».

Подрядчик обязался управиться до 20 сентября. За оставшееся время дорожники снимут старый асфальт, заменят его на новый и нанесут разметку. Помимо этого, на ремонтируемом участке установят металлические ограждения и 24 чугунных люка. По условиям соглашения, подрядчик дает гарантии: пятилетнюю на нижний и четырехлетнюю на верхний слой асфальта. Люки должно прожить как минимум 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU