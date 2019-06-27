В Башкирии пропал 7-летний Аскар Гарипов
Ребенка ищут с 26 июня
Ребенок ушел пасти гусей и пропал
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Накануне в деревне Новые Ябалаклы Чишминского района потерялся 7-летний Аскар Гарипов. 26 июня 2019 года он ушел пасти гусей и не вернулся домой. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили сбор на поиски пропавшего мальчика.
Приметы Аскара: рост – около 115 см, худощавое телосложение, темно-кудрявые волосы, карие глаза.
Одежда: белая футболка, черные шорты и черные сланцы.
Всех, кто знает что-либо о том, где сейчас находится Аскар Гарипов, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 либо 112.
ИСТОЧНИК KP.RU