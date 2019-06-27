В одной из больниц Уфы ребенок умер в утробе матери

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-27T19:03:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В 21-й уфимской больнице в утробе матери умер ребенок. Возможной причиной летального исхода могла стать халатность врачей. Портал ProUfu.ru со ссылкой на собственный источник сообщил, что роженицу вовремя не направили на обследование в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова.

Опустошенные и убитые горем родители не хотят пускать дело на самотек и собираются обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь врачей к ответственности за бездействие. По их мнению, медики проявили халатность в отношении пациентки.

ИСТОЧНИК KP.RU