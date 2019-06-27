Жительница Башкирии вернулась из Таиланда с лихорадкой

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-27T13:31:52+03:00

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В Стерлитамаке зафиксирован случай заражения лихорадкой Денге. У местной жительницы, вернувшейся из Таиланда, появились характерные симптомы. Об этом сообщили на сайте городской больницы №3. Горожанка обратилась к врачу, и её тут же госпитализировали. В инфекционной больнице ей поставили диагноз «лихорадка Денге». По данным медучреждения, у отдыхающих в Таиланде только на прошлой неделе зарегистрировано 583 случая заражения этим недугом.

Главным переносчиком лихорадки являются комары, заражающие людей через укус. Симптомы Денге многочисленны: озноб, боли в позвоночнике, суставах и мышцах, отсутствия аппетита. тошнота, головокружение, покраснение глаз и горла, светобоязнь, сыпь. При отсутствии должного лечения возможны осложнения в виде токсического шока, энцефалита, менингита и пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU