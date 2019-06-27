Житель Башкирии добавил в свой рацион кошачий корм
Житель Стерлитамака Евгений записал видео, в котором сравнил питательность и полезность тушенки и консервов для кошек. Ролик, опубликованный в социальной сети, собрал уже несколько тысяч просмотров.
Мужчина купил дешевую тушёнку и пакетик жидкого кошачьего корма. Сравнивая составы двух продуктов, он отметил, что в еде, предназначенной для людей, содержится только 30% мяса. В составе корма этот показатель выше – 70%. К тому же он якобы обладает большим количеством питательных веществ. Евгений также отметил, что вкусовые качества консервов для животных ничем не уступают тушенке. По его мнению, корм можно даже приготовить в качестве подливки для макарон.
ИСТОЧНИК KP.RU