В Уфе 18-летний парень упал в восьмого этажа

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-27T10:41:38+03:00

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Сегодня утром в Уфе произошел несчастный случай. Парень 2001 года рождения упал с восьмого этажа многоквартирного дома в микрорайоне Сипайлово. Как сообщает Управление гражданской защиты, инцидент произошел по адресу ул. Набережная реки Уфы, 11.

На место приехали бригада «скорой помощи». Как оказалось, пострадавший выжил. Медики экстренно доставили молодого человека в ближайшую клиническую больницу. Пока о его состоянии ничего неизвестно. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о еще одном случае падения с высоты. Тогда медики смогли лишь констатировать смерть выпавшей из окна женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU