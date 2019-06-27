2019-06-27T10:41:38+03:00
Происшествия

В Уфе 18-летний парень упал в восьмого этажа

Пострадавшего госпитализировали в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Парня госпитализировали в ближайшую больницуПарня госпитализировали в ближайшую больницу
Изменить размер текста:

Сегодня утром в Уфе произошел несчастный случай. Парень 2001 года рождения упал с восьмого этажа многоквартирного дома в микрорайоне Сипайлово. Как сообщает Управление гражданской защиты, инцидент произошел по адресу ул. Набережная реки Уфы, 11.

На место приехали бригада «скорой помощи». Как оказалось, пострадавший выжил. Медики экстренно доставили молодого человека в ближайшую клиническую больницу. Пока о его состоянии ничего неизвестно. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о еще одном случае падения с высоты. Тогда медики смогли лишь констатировать смерть выпавшей из окна женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24