«Уфа – это своеобразная Африка»: известный видеоблогер жестко прошелся по башкирской столице

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-27T11:02:11+03:00

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Видеоблогер из Москвы Петр Ловыгин, известный по своему каналу на YouTube «Петенька Планетка» недавно побывал в Уфе. Пользователям соцсетей он известен, прежде всего, как обозреватель необычных мест и злачных заведений в городах. По результатам своего вояжа по столице Башкирии он выпустил видеоролик.

По башкирской столице Петр Ловыгин передвигался в сопровождении местных жителей. По его просьбе они отвезли его сначала в Черниковку, затем в Новоалександровку. Завершился обзор «плохой Уфы» в микрорайоне Нижегородка.

- Уфа – это своеобразная Африка, - заявил на видеокамеру блогер, когда его привезли в цыганские дворы.

В ходе общения с местными жителями Петр узнал, что сегодня Черниковка уже не такой криминальный район как в недавнем прошлом. Этот факт вызвал разочарование блогера.

Серьезно досталось от блогера уфимскому микрорайону Нижегородка. По его мнению, это худшее место в городе.

- 2019 год, деревянные бараки в центре Уфы. До чего прекрасен город! – с нескрываемым сарказмом заявил Петр Ловыгин.

ИСТОЧНИК KP.RU