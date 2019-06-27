2019-06-27T10:11:38+03:00
Общество

Жители Башкирии предпенсионного возраста смогут рассчитывать на алименты

Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госсобрания
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Законопроект рассмотрят 28 июняЗаконопроект рассмотрят 28 июня
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В Курултае Башкирии на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 28 июня, рассмотрят законопроект, предполагающий алименты для людей предпенсионного возраста. Соответствующие поправки коснутся нетрудоспособных женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. За ними законодательно сохранится право на получение алиментов. Сейчас такие выплаты могут получать инвалиды всех групп и граждане, достигшие пенсионного возраста.

– Повышение возраста приобретения права на трудовую пенсию не должно ущемить права алиментополучателей, – пояснил председатель Госсобрания Константин толкачев. – Это, как правило, те категории лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста, состояния здоровья. Для многих из них алименты являются единственным источником средств к существованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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