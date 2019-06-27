В Уфе покинула свой пост директор «Городской рекламы» Римма Зарипова

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-27T10:02:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Должность директора МКУ «Городская реклама» оставила Римма Зарипова. Она стояла у истоков муниципального предприятия, которое проводит торги на аренду рекламных мест. О том, что Зарипова покинула свой пост, сообщил «Коммерсантъ-Уфа». В издании также отметили, что увольнение было оформлено по решению работодателя.

Новым директором учреждения назначен Алмас Фагамов. Ранее он работал в полиграфическом и розничном бизнесе. Информация о преемнике Зарипоповй на сайте «Городской рекламы» пока не опубликована.

ИСТОЧНИК KP.RU