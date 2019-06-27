В Уфе покинула свой пост директор «Городской рекламы» Римма Зарипова
Имя нового руководителя уже известно
Увольнение было оформлено по решению работодателяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Должность директора МКУ «Городская реклама» оставила Римма Зарипова. Она стояла у истоков муниципального предприятия, которое проводит торги на аренду рекламных мест. О том, что Зарипова покинула свой пост, сообщил «Коммерсантъ-Уфа». В издании также отметили, что увольнение было оформлено по решению работодателя.
Новым директором учреждения назначен Алмас Фагамов. Ранее он работал в полиграфическом и розничном бизнесе. Информация о преемнике Зарипоповй на сайте «Городской рекламы» пока не опубликована.
ИСТОЧНИК KP.RU