В Башкирии минздрав не закупил лекарств для тяжелобольного ребенка: теперь его жизнь висит на волоске

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-27T12:07:59+03:00

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В Башкирии Минздрав не закупил необходимые для лечения полуторагодовалого ребенка лекарства. Об этом сообщили «Вести Башкортостан». Жизнь малыша, который страдает лимфотической мальформацией, поддерживает единственный в мире препарат. Недавно маленький Алмаз выпил последнюю таблетку.

Сначала семье мальчика из Благоварского района помогал благотворительный фонд. После неоднократных обращений мамы ребенка подключился и Минздрав, который гарантировал обеспечение лекарством. В течение четырех месяцев семья стабильно получала препарат, однако в июне ничего не пришло. Обеспокоенная дальнейшей судьбой своего ребенка, женщина позвонила в медицинское ведомство, где ей просто сказали, что закупки лекарства не произвели.

Уже сейчас у полуторагодовалого Алмаза без лекарства появляются признаки рецидива. В свободном доступе препарат не продается – его покупку может обеспечить только уполномоченных орган. Не исключено, что в Минздраве могли попросту не сделать заявку вовремя. К делу подключилась прокуратура, которая проведет проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU