Жителей Башкирии напугали действия любительниц экстремального селфи

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-27T09:04:26+03:00

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На днях жительница башкирского села Татышлы во время пробежки обратила внимание на вышку линии электропередач, расположенную около улицы Восточной. На самой вершине она увидела двоих девочек подростков, которые, судя по всему, устроили там фотосессию. Возмущению женщины не было предела - мало того, что там внушительная высота, так еще и высоковольтные провода повсюду.

- Калитка вышки открыта, замка нету, то есть залезть может каждый, а высота вышки, к слову сказать, более 50 метров, - написала в соцсетях жительница села.

Как оказалось, что на территорию опасного объекта может попасть кто угодно, пока не известно. Равно как и судьба девочек, которые залезли на огромную высоту, чтобы сделать селфи.

ИСТОЧНИК KP.RU