2019-06-27T08:00:45+03:00
Общество

В уфимском аэропорту нашли ядовитую муху-горбатку

Насекомое прилетело из Узбекистана
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Насекомое способно переносить холеруНасекомое способно переносить холеруФото: Википедия
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В аэропорту Уфы специалисты Россельхознадзора обнаружили опасную муху-горбатку. Её нашли в саженцах роз, привезенных из Узбекистана. В ведомстве сообщили, что собственник решил уничтожить партию цветов, чтобы не допустить распространения вредителя на территории Башкирии. Сейчас посетителям аэропорта и жителям столицы ничего не угрожает.

Многоядное насекомое входит в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Личинки этой мухи могут селиться в ранах, кишечнике, легких, а также на слизистой оболочке глаз и органах мочеполовой системы. Обжившись на новом месте, они вызывают паразитарные болезни. Горбатка также переносит холеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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