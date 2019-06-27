В уфимском аэропорту нашли ядовитую муху-горбатку

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-27T08:00:45+03:00

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В аэропорту Уфы специалисты Россельхознадзора обнаружили опасную муху-горбатку. Её нашли в саженцах роз, привезенных из Узбекистана. В ведомстве сообщили, что собственник решил уничтожить партию цветов, чтобы не допустить распространения вредителя на территории Башкирии. Сейчас посетителям аэропорта и жителям столицы ничего не угрожает.

Многоядное насекомое входит в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Личинки этой мухи могут селиться в ранах, кишечнике, легких, а также на слизистой оболочке глаз и органах мочеполовой системы. Обжившись на новом месте, они вызывают паразитарные болезни. Горбатка также переносит холеру.

ИСТОЧНИК KP.RU