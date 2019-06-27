2019-06-27T07:24:45+03:00
Происшествия

На трассе под Уфой столкнулись две легковушки, пострадали два человека

Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД по Башкирии
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Изменить размер текста:

В минувшую среду, 26 июня, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с пострадавшими. По данным республиканской Госавтоинспекции на трассе Уфа - Оренбург в районе села Булгаково 52-летний уфимец за рулем «Kia Rio» врезался в «Ладу Калину». По предварительной версии, водитель иномарки выехал на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали 41-летний водитель «Калины» и его 56-летняя пассажирка. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу. Сам виновник аварии не пострадал.

Всего по данным пресс-службы ГИБДД по Башкирии, за прошедшие сутки сотрудниками дорожной полиции было зарегистрировано 2200 нарушений ПДД и задержаны 28 нетрезвых водителей. На дорогах республики произошло 10 автомобильных аварий в которых один человек погиб и 10 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Башкирии предпенсионного возраста смогут рассчитывать на алименты
В Уфе покинула свой пост директор «Городской рекламы» Римма Зарипова
Жителей Башкирии напугали действия любительниц экстремального селфи
В уфимском аэропорту нашли ядовитую муху-горбатку
В Уфе застройщика обвиняют в хищении 253 млн рублей
Высокопоставленный чиновник мэрии Уфы уволился до сокращения должности
Сегодня в Башкирии запрещено продавать алкоголь
В уфимском Горсовете не приняли проект нового квартала в Черниковке
В Башкирии пьяный мужчина надругался над 9-летней девочкой
Известная уфимская художница не может выходить из дома из-за отсутствия пандусов
В Башкирии мужчина выстрелил в голову своему сыну
Две жительницы Стерлитамака спасли мужчину от гибели на пожаре
Следователи проверят обстоятельства гибели 34-летней Анастасии Зайцевой в Уфе
В Уфе бизнесмену дали «условку» за попытку мошенничества на 9 млн рублей
Стали известны подробности ЧП, в котором тракторист задавил парня, ремонтировавшего машину
В мэрии Уфы рассказали, какие дороги отремонтируют в этом году
В Башкирии прекращены поиски 31-летнего Вадима Кромина
В Башкирии неадекватный тракторист задавил мужчину
В Советском ЗАГСе Уфы впервые за 5 лет зарегистрировали рождение тройняшек
Адвокат рассказал, что может грозить фельдшеру, не оказавшему помощь мужчине в Башкирии
Поиски пропавшей в Башкирии 34-летней женщины закончились трагедией
В Башкирии вновь объявили штормовое предупреждение
У подножия горы «Торатау» пройдет театрализованное представление и концерт
В минздраве Башкирии прокомментировали скандал с фельдшером, отказавшемся помогать больному
Концерт на День молодежи 2019 в Уфе: когда будет, кто приедет
Власти Башкирии потратят полмиллиарда на контейнеры для мусора