На трассе под Уфой столкнулись две легковушки, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-27T07:24:45+03:00

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В минувшую среду, 26 июня, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с пострадавшими. По данным республиканской Госавтоинспекции на трассе Уфа - Оренбург в районе села Булгаково 52-летний уфимец за рулем «Kia Rio» врезался в «Ладу Калину». По предварительной версии, водитель иномарки выехал на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали 41-летний водитель «Калины» и его 56-летняя пассажирка. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу. Сам виновник аварии не пострадал.

Всего по данным пресс-службы ГИБДД по Башкирии, за прошедшие сутки сотрудниками дорожной полиции было зарегистрировано 2200 нарушений ПДД и задержаны 28 нетрезвых водителей. На дорогах республики произошло 10 автомобильных аварий в которых один человек погиб и 10 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU