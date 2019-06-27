Высокопоставленный чиновник мэрии Уфы уволился до сокращения должности

СЕГОДНЯ 07:13 2019-06-27T07:13:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне депутаты горсовета Уфы проголосовали за сокращение должности руководителя управления по земельным и имущественным отношениям городской администрации. До недавнего времени эту должность занимал Раиль Еникеев – последний высокопоставленный чиновник из команды Ирека Ялалова.

По данным издания ProUfu.ru, Раиль Еникеев ушел в отпуск с последующим увольнением, не дожидаясь сокращения должности. В городской администрации он отвечал за земельные отношения, спорт и молодежную политику. После решения депутатов горсовета, эта должность была ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU