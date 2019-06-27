Высокопоставленный чиновник мэрии Уфы уволился до сокращения должности
Он был последним представителем команды Ялалова
Фото: пресс-служба уфимской мэрии
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Накануне депутаты горсовета Уфы проголосовали за сокращение должности руководителя управления по земельным и имущественным отношениям городской администрации. До недавнего времени эту должность занимал Раиль Еникеев – последний высокопоставленный чиновник из команды Ирека Ялалова.
По данным издания ProUfu.ru, Раиль Еникеев ушел в отпуск с последующим увольнением, не дожидаясь сокращения должности. В городской администрации он отвечал за земельные отношения, спорт и молодежную политику. После решения депутатов горсовета, эта должность была ликвидирована.
ИСТОЧНИК KP.RU