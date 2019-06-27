Сегодня в Башкирии запрещено продавать алкоголь
Празднование Дня молодежи объявлено безалкогольным
Фото: Роман Игнатьев
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Сегодня, 27 июня, по всей Башкирии действует «сухой закон» - любые спиртные напитки запрещено продавать в магазинах. Запрет был установлен после того, как башкирский парламент соответствующие поправки в закон, регулирующий продажу алкоголя в республике.
Согласно документу продажа спиртного запрещена в дни Последних звонков, сабантуев, в честь Дня молодежи, который отмечается сегодня и в День знаний 1 сентября.
Продавцам, нарушающим запрет грозят крупные штрафы от 20-40 тысяч рублей должностным лицам, до 100-300 тысяч рублей юридическим лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU