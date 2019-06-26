2019-06-26T18:00:37+03:00
Происшествия

Следователи проверят обстоятельства гибели 34-летней Анастасии Зайцевой в Уфе

С 5 июня она числилась без вести пропавшей
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела 34-летней Анастасии Зайцевой в Уфе.

Напомним, что последние три недели, с 5 июня, она числилась без вести пропавшей, а сегодня, 26 июня, ее нашли мертвой.

По предварительным данным, ее гибель не связана с криминалом. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, что Анастасия пропадала не раз. В 2014 году ее объявили в розыск в Екатеринбурге, куда она приехала по работе. Женщина пропала из ночного клуба. На связь она вышла через два дня и прокомментировала, что потеряла телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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