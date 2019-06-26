2019-06-26T17:53:43+03:00
Происшествия

В Уфе бизнесмену дали «условку» за попытку мошенничества на 9 млн рублей

Прокуратуру столь мягкий приговор не устроил
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура не согласна с мягким наказаниемПрокуратура не согласна с мягким наказанием
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Кировский районный суд Уфы признал виновным гендиректора компании «Капитал» в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В суде установили, что акционерное общество «Башкиравтодор» собиралось закупить 40 единиц дорожной техники за 240 млн рублей у «Кемеровского опытного ремонтно-механического завода». В процесс переговоров сделку пришлось отложить из-за необходимости дополнительного финансирования. Тут-то на сцену и вышел фигурант уголовного дела. 49-летний бизнесмен встретился с представителем завода и сообщил ему, что якобы сможет посодействовать в выделении бюджетного финансирования для «Башкиравтодора». В таком случае сделка по закупке техники, по уверениям мошенника, была бы оплачена. За свои услуги преступник потребовал 9 млн рублей.

Представитель поставщика решил не идти на сомнительное сотрудничество и обратился в Управление ФСБ по Башкирии. При получении части сумму – трёх миллионов рублей – обвиняемого задержали с поличным. На судебном заседании мужчина свою вину отрицал, утверждая, что деньги получил в счет оплаты долга по договору поставки. Суд эти доводы не убедили. Тем не менее осужденный получил 3 года лишения свободы условно. Его также обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Прокуратуру такой исход дела не устроил. Ведомство намерено обжаловать приговор, посчитав его чересчур мягким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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