В Башкирии неадекватный тракторист задавил мужчину
В Башкирии водитель за рулем трактора въехал в припаркованную машину, под которой лежал мужчина. По всей видимости, он чинил свой автомобиль.
Видео с моментом наезда появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как трактор съезжает с дороги и буквально таранит припаркованную легковушку. Инцидент случился сегодня днем в Белебее.
По словам очевидцев, тракторист скрылся с места ДТП, к тому же он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно. Местные жители, комментируя событие в социальных сетях, пишут, что медики не успели его спасти. Подробности происшествия выясняются.
Тракторист въехал в припаркованный авто.
ИСТОЧНИК KP.RU