2019-06-26T15:32:05+03:00
Происшествия

В Башкирии неадекватный тракторист задавил мужчину

Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
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видео: социальные сетивидео: социальные сети
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В Башкирии водитель за рулем трактора въехал в припаркованную машину, под которой лежал мужчина. По всей видимости, он чинил свой автомобиль.

Видео с моментом наезда появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как трактор съезжает с дороги и буквально таранит припаркованную легковушку. Инцидент случился сегодня днем в Белебее.

По словам очевидцев, тракторист скрылся с места ДТП, к тому же он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно. Местные жители, комментируя событие в социальных сетях, пишут, что медики не успели его спасти. Подробности происшествия выясняются.

Тракторист въехал в припаркованный авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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