В Башкирии неадекватный тракторист задавил мужчину

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-26T15:32:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии водитель за рулем трактора въехал в припаркованную машину, под которой лежал мужчина. По всей видимости, он чинил свой автомобиль.

Видео с моментом наезда появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как трактор съезжает с дороги и буквально таранит припаркованную легковушку. Инцидент случился сегодня днем в Белебее.

По словам очевидцев, тракторист скрылся с места ДТП, к тому же он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно. Местные жители, комментируя событие в социальных сетях, пишут, что медики не успели его спасти. Подробности происшествия выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="356" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/716818" frameborder="0"></iframe> Тракторист въехал в припаркованный авто.

ИСТОЧНИК KP.RU