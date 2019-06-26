У подножия горы «Торатау» пройдет театрализованное представление и концерт

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-26T13:14:16+03:00

29 июня в Ишимбайском районе состоится республиканский праздник «Торатау йыйыны», в котором примут участие ведущие музыкальные коллективы Башкирии

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В ближайшее воскресенье у легендарной башкирской горы «Торатау» пройдет опен-эйр, который даст возможность, познакомится с многонациональной культурой и традициями народов, проживающих в республике.

В программе праздника, торжественное открытие которого начнется в 14.00, театрализованное представление, основанное на реальных исторических событиях о легендарной сарматской царице Зарине «Наследники сарматов», выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства конкурс бузоваров, спортивные состязания, национальные игры, квест «В поисках сарматского золота» и многое другое.

С 19.00 в режиме non-stop начнется праздничный концерт «Toratau-party» с участием групп «Аргымак», «Бурелар», «Курайсы», «Караван-сарай», «Далан», «Бахетле», «Дан», рэп-исполнителей RNT, МС Баш, Национального оркестра народных инструментов и многих других. Также будет представлено световое лазерное шоу.

Специальный гость праздника - культовая башкирской рок-группа «Дервиш хан», которая в начале 90-х собирала тысячи поклонников и стояла у истоков башкирского рока. Завершится вечер молодежной дискотекой с участием популярных диджеев DJ Khan и DJ Fatikh.

ИСТОЧНИК KP.RU