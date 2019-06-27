В уфимском Горсовете не приняли проект нового квартала в Черниковке

СЕГОДНЯ 06:39 2019-06-27T06:39:18+03:00

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Сегодня, 26 июня, на очередном заседании уфимского Горсовета депутаты отвергли проект застройки квартала в центре Черниковки и отправили его на доработку.

Застройщик «ПСК-6» планирует возвести в квартале, ограниченном улицами Конституции, Максима Горького, Мира и Кольцевой, жилые дома на 11-27 этажей. Для этого необходимо снести на участке двухэтажные дома с общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Новое жилье по замыслу могло бы увеличить численность населения квартала в несколько раз – до 3217 человек. И именно это стало проблемой при попытке одобрить в Горсовете вынос проекта на общественное обсуждение. Дело в том, что для такого количества людей в квартале попросту не хватит мест в школах и детских садах.

По результатам голосования 11 депутатов высказались за проект, 8 проголосовали «против», 1 депутат воздержался и 1 не голосовал. Остальные члены Горсовета на заседании не присутствовали. Проект отправлен на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU