Концерт на День молодежи 2019 в Уфе: когда будет, кто приедет

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-26T12:21:23+03:00

Радик Юльякшин станет хедлайнером уфимского фестиваля на День молодежи

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День молодежи 2019 в Уфе отметят праздничным концертом башкирских исполнителей.

Так, вечером в пятницу, 28 июня, в уфимском этно-парке «Ватан» пройдет музыкальный фестиваль «Самрау», приуроченный ко Дню молодежи.

Известно, что организаторы приготовили для гостей насыщенное шоу. Они обещают сделать программу интерактивной – артисты будут взаимодействовать со зрителями.

Хедлайнером концерта не День молодежи 2019 в Уфе будет Радик Юльякшин. Среди прочих популярных артистов заявлены ансамбль «Мирас», музыкант-мультиинструменталист Zainetdin и репер RNT.

Начало концерта в 21.00. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU