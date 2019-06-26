В Башкирии за решетку отправились члены террористической ячейки
В Башкирии в колонию строгого режима отправились двое мужчин, состоявших в сибайском филиале террористической организации. Они были осуждены на 17 и 12 лет. Следствие установило, что преступники создали региональную структуру террористической ячейки.
– Подразделение в Сибае имело высокую степень организованности, члены соблюдали меры конспирации при проведении собраний, придерживались строгой внутренней дисциплины, иерархии, каждому участнику отводилась определенная роль и задача,– отметили в республиканском УФСБ.
Тем не менее сотрудники ведомства вычислили местонахождение членов группировки. В ходе обыска оперативники изъяли запрещенную литературу и экстремистские материалы.
Обвинительный приговор был вынесен еще в марте 2019 года Приволжским окружным военным судом. Осужденные обжаловали вердикт, но решение Верховного суда осталось неизменным.
В Башкирии сотрудники ФСБ задержали членов запрещенной религиозной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU