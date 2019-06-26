2019-06-26T11:29:22+03:00
Происшествия

В Башкирии за решетку отправились члены террористической ячейки

Они создали целую региональную структуру
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Оперативники нашли в квартире осужденных экстремистские материалыОперативники нашли в квартире осужденных экстремистские материалы
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В Башкирии в колонию строгого режима отправились двое мужчин, состоявших в сибайском филиале террористической организации. Они были осуждены на 17 и 12 лет. Следствие установило, что преступники создали региональную структуру террористической ячейки.

– Подразделение в Сибае имело высокую степень организованности, члены соблюдали меры конспирации при проведении собраний, придерживались строгой внутренней дисциплины, иерархии, каждому участнику отводилась определенная роль и задача,– отметили в республиканском УФСБ.

Тем не менее сотрудники ведомства вычислили местонахождение членов группировки. В ходе обыска оперативники изъяли запрещенную литературу и экстремистские материалы.

Обвинительный приговор был вынесен еще в марте 2019 года Приволжским окружным военным судом. Осужденные обжаловали вердикт, но решение Верховного суда осталось неизменным.

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали членов запрещенной религиозной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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