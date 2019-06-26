Власти Башкирии потратят полмиллиарда на контейнеры для мусора
Средства также пойдут на модернизацию мусорных площадок
Новые мусорные площадки будут изготовлены на бетонной основеФото: Евгения ГУСЕВА
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Правительство Башкирии выделило 500 млн рублей на закупку мусорных контейнеров и модернизацию мусорных площадок. Радий Хабиров рассказал об этом в интервью «Интерфаксу».
– Нужны контейнерные площадки на бетонной основе, красиво оформленные, с ограждением, - отметил врио главы республики.
На текущий момент реализация проекта находится на начальной стадии. Оцениваются объёмы работ.
1 января 2019 года Башкирия в рамках «мусорной реформы» перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вероятно, новые контейнеры будут закуплены для поддержки этой системы.
ИСТОЧНИК KP.RU