2019-06-26T12:07:53+03:00
Общество

Власти Башкирии потратят полмиллиарда на контейнеры для мусора

Средства также пойдут на модернизацию мусорных площадок
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Новые мусорные площадки будут изготовлены на бетонной основеНовые мусорные площадки будут изготовлены на бетонной основеФото: Евгения ГУСЕВА
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Правительство Башкирии выделило 500 млн рублей на закупку мусорных контейнеров и модернизацию мусорных площадок. Радий Хабиров рассказал об этом в интервью «Интерфаксу».

– Нужны контейнерные площадки на бетонной основе, красиво оформленные, с ограждением, - отметил врио главы республики.

На текущий момент реализация проекта находится на начальной стадии. Оцениваются объёмы работ.

1 января 2019 года Башкирия в рамках «мусорной реформы» перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вероятно, новые контейнеры будут закуплены для поддержки этой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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