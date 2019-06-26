Власти Башкирии потратят полмиллиарда на контейнеры для мусора

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-26T12:07:53+03:00

Новые мусорные площадки будут изготовлены на бетонной основе Фото: Евгения ГУСЕВА

Средства также пойдут на модернизацию мусорных площадок

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Правительство Башкирии выделило 500 млн рублей на закупку мусорных контейнеров и модернизацию мусорных площадок. Радий Хабиров рассказал об этом в интервью «Интерфаксу».

– Нужны контейнерные площадки на бетонной основе, красиво оформленные, с ограждением, - отметил врио главы республики.

На текущий момент реализация проекта находится на начальной стадии. Оцениваются объёмы работ.

1 января 2019 года Башкирия в рамках «мусорной реформы» перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вероятно, новые контейнеры будут закуплены для поддержки этой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU