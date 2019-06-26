2019-06-26T10:37:57+03:00
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В Башкирии засняли уникальную бабочку-колибри

Изначально насекомое приняли за птицу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Бабочка-бражник зависает над цветами подобно колибриБабочка-бражник зависает над цветами подобно колибриФото: Википедия
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В Башкирии засняли редкое насекомое – бабочку-бражник.

Легкокрылую красавицу обнаружили в селе Акбердино Иглинского района. Изначально её приняли за птицу колибри. Сходство и правда поразительное: достаточно крупные для насекомого крылья с внушительным размахом и туловище. Однако впоследствии выяснилось, что это уникальная бабочка, занесенная в «Красную книгу».

Бражники, подобно тропическим птицам, пьют нектар цветом, зависая над ними в полёте. Они способны перемещаться со скоростью до 50 км/ч. По словам уфимки, опубликовавшей видео с бабочкой в Instagram, насекомое избирательно в выборе источника нектара и подлетает только к определенным цветам.

Удивительную бабочку нашли в селе Акбердино.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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