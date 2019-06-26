В Башкирии засняли уникальную бабочку-колибри
В Башкирии засняли редкое насекомое – бабочку-бражник.
Легкокрылую красавицу обнаружили в селе Акбердино Иглинского района. Изначально её приняли за птицу колибри. Сходство и правда поразительное: достаточно крупные для насекомого крылья с внушительным размахом и туловище. Однако впоследствии выяснилось, что это уникальная бабочка, занесенная в «Красную книгу».
Бражники, подобно тропическим птицам, пьют нектар цветом, зависая над ними в полёте. Они способны перемещаться со скоростью до 50 км/ч. По словам уфимки, опубликовавшей видео с бабочкой в Instagram, насекомое избирательно в выборе источника нектара и подлетает только к определенным цветам.
Удивительную бабочку нашли в селе Акбердино.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU