2019-06-26T13:50:06+03:00
Общество

Адвокат рассказал, что может грозить фельдшеру, не оказавшему помощь мужчине в Башкирии

По мнению специалиста, медицинский работник нарушил клятву Гиппократа
Павел КРАЙНОВ
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Скандальной историей с фельдшером скорой помощи, произошедшей на днях в Уфимском районе Башкирии, заинтересовались правоохранительные органы. Проверки по факту неоказания медицинской помощи проводят региональный следком и республиканская прокуратура. Напомним, вопиющий случай произошел в селе Булгаково: местная жительница сняла на видео разговор с медработником, который отказался помогать мужчине с инсультом.

Уфимский адвокат Роман Петров в беседе с «Комсомолкой» рассказал, что может грозить фельдшеру скорой помощи, проигнорировавшему просьбу помочь.

- Здесь имеются признаки уголовного наказуемого деяния. При привлечении к ответственности будут учитывать, какие последствия для здоровья повлекло неоказание помощи. Если не тяжкие, могут грозить исправительные работы или до двух лет лишения свободы. Если средней тяжести, то это вплоть до шести лет лишения свободы, - говорит Роман Петров.

По его словам, врач, который находится при исполнении своих служебных обязанностей, даже если едет не другой вызов, обязан оказать сиюминутную помощь.

- Мне кажется, что это даже по-людски как-то не правильно, - подчеркнул адвокат.

При этом юрист отмечает, что если медработник находился на дежурстве, и бригада куда-то ехала, они все равно должны были оказать помощь.

- Поэтому правоохранительные органы будут принимать соответствующее решение, - подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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