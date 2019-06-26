В мэрии Уфы рассказали, какие дороги отремонтируют в этом году

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-26T16:47:10+03:00

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Мэрия Уфы опубликовала список дорог, которые отремонтируют к концу года. В перечне значатся 28 объектов. Самый крупный ремонтируемый участок – Бирский тракт. Здесь приведут в порядок 12,20 км дороги.

К концу года в столице Башкирии появятся несколько новых улиц: улицы Глумилинская и Рудольфа Нуреева (Октябрьский район), а также улица Лесунова (Инорс).

Капитальный ремонт дорожники проведут на улице Мустая Карима. Протяженностью участка составит 1,23 км.

Полный список объектов, подверженных ремонту, реконструкции и строительству, можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU