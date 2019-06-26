2019-06-26T08:04:14+03:00
Общество

Умер бывший председатель ДУМ Башкирии Нурмухамет Нигматуллин

Он ушел из жизни в 72 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Нурмухамет-хазрат был руководителем ДУМ республики 27 летНурмухамет-хазрат был руководителем ДУМ республики 27 лет
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В Уфе сегодня ночью умер бывший председатель Духовного управления мусульман Башкирии Нурмухамет хазрат Нигматуллин. Ему было 72 года. О причине его смерти пока не сообщается. Вся Башкирия приносит соболезнования родным и близким Нигматуллина.

Нурмухамет-хазрат был руководителем ДУМ республики 27 лет – с 1992 года. Два месяца назад, 28 апреля, он ушел в отставку, заняв место советника. Временно исполняющим обязанности главы мусульманской организации был назначен заместитель муфтия, 29-летний имам Айнур Биргалин. К ДУМ Башкирии относятся 737 из 1300 мусульманских приходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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