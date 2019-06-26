Стало известно, где работает попавший в скандал фельдшер из Башкирии

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-26T07:54:15+03:00

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Прокуратура Башкирии подключилась к проверке неприятного инцидента с работниками "скорой". Фельдшер из стоявшей поблизости кареты, напомним, отказалась оказывать помощь пациенту, мотивировав это тем, что они не обслуживают Уфимский район. Разговор с медиком на повышенных тонах очевидцы засняли на видео.

Выяснилось, что фельдшер работает в Архангельской районной больнице.

- В рамках проверочных мероприятий планируется дать оценку бездействию медицинского работника и предполагаемому факту оставления человека в опасности, - пояснили в прокуратуре региона.

Отметим, что проверку скандального случая начали также в Минздраве Башкирии, в региональном профсоюзе медработников и следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU