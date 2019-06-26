2019-06-26T06:58:09+03:00
Общество

В Уфе временно закроют парковку возле Конгресс-холла

Связано это с открытием памятника Бабичу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

28 июня в Уфе торжественно откроют памятник народному поэту Шайхзаде Бабичу. Его установят перед зданием Телецентра. На время праздничных мероприятий стоянку возле Конгресс-холла закроют для машин, пояснили в мэрии Уфы.

Уточняется, что запрет на парковку авто начнет действовать с 10 часов вечера 27 июня и будет снят лишь к 2 часам дня 28 июня.

По этой же причине, напомним, будут перекрыты ближайшие улицы. С 11.30 до 14.00 участки улиц Заки Валиди и Гафури, примыкающие к Телецентру, будут закрыты для транспорта. Автобусы пустят в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поклонники раскритиковали новый имидж Ляйсан Утяшевой
Умер бывший председатель ДУМ Башкирии Нурмухамет Нигматуллин
Стало известно, где работает попавший в скандал фельдшер из Башкирии
В уфимском амфитеатре появился скалодром
На мосту через Белую в Уфе микроавтобус столкнулся с двумя иномарками, есть погибший
В Башкирии во время отпуска ранили солдата-контрактника
В Башкирии пропала 34-летняя Анастасия Зайцева
В Башкирии сильный ветер сдул автобусную остановку
«45 минут пытались вернуть к жизни»: в Башкирии утонул 18-летний парень
Власти Уфы назвали площадки, где можно резать баранов на Курбан-байрам
Житель Башкирии скончался из-за неверно поставленного диагноза
«Говорил всем, что уехал на рыбалку»: житель Башкирии застрелил своего брата, а потом заявил о его пропаже
В Башкирии разыскивают 72-летнего Зиннура Каюмова
В брошенной машине кассира из Башкирии нашли запас вещей
В профсоюзе медработников Башкирии прокомментировали скандал с фельдшером скорой помощи