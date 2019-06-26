В Уфе временно закроют парковку возле Конгресс-холла

СЕГОДНЯ 06:58 2019-06-26T06:58:09+03:00

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28 июня в Уфе торжественно откроют памятник народному поэту Шайхзаде Бабичу. Его установят перед зданием Телецентра. На время праздничных мероприятий стоянку возле Конгресс-холла закроют для машин, пояснили в мэрии Уфы.

Уточняется, что запрет на парковку авто начнет действовать с 10 часов вечера 27 июня и будет снят лишь к 2 часам дня 28 июня.

По этой же причине, напомним, будут перекрыты ближайшие улицы. С 11.30 до 14.00 участки улиц Заки Валиди и Гафури, примыкающие к Телецентру, будут закрыты для транспорта. Автобусы пустят в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU