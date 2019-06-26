2019-06-26T08:36:12+03:00
Общество

Поклонники раскритиковали новый имидж Ляйсан Утяшевой

Эксперименты с цветом волос подписчики не оценили
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: instagram.com/liasanutiasheva/Фото: instagram.com/liasanutiasheva/
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Звездная уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева шокировала своих поклонников внезапной сменой имиджа. На своей страничке в "Инстаграм" спортсменка опубликовала фото со светлыми волосами, снабдив его подписью "Лето - отличный повод для экспериментов!". Новый образ Утяшевой подписчики не оценили, посчитав, что брюнеткой девушке было лучше.

- Обычно светлые волосы добавляют свежести и молодят, а Лейсан почему-то сильно старят... - написали поклонники.

"Это не ваш цвет", "как будто парик нелепый", "моль какая-то стала" - такими комментариями пестрит сейчас лента 33-летней спортсменки в "Инстаграме".

Однако некоторые преданные фанаты отметили, что их кумир хороша в любом образе, сравнив Ляйсан-блондинку с куколкой Барби.

Недавно, напомним, другая звезда экрана подверглась критике за свой имидж. Поклонники певицы Надежды Бабкиной возмутились нарядом артистки, в котором она приехала в Уфу на музыкальный фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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