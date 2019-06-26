В минздраве Башкирии прокомментировали скандал с фельдшером, отказавшемся помогать больному

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-26T12:48:56+03:00

Мужчину в итоге доставили в больницу Уфы

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В Минздраве Башкирии прокомментировали инцидент с участием фельдшера скорой, которая отказалась осматривать больного человека. Разговор с медиком, напомним, попал на видео и наделал шума в соцсетях.

В ведомстве заявили, что по поводу бригады "скорой" из сюжета проводится проверка. Пострадавшему же мужчине помощь оказали другие медики.

- 24 июня в 18.38 поступил вызов об оказании медицинской помощи пациенту с информацией: «плохо, теряет сознание». Вызов обслужила бригада из Уфы. Время доезда составило 19 мин. 07 сек. Пациента эвакуировали в медицинское учреждение Уфы, - прокомментировали ситуацию в минздраве республики.

Напомним, что по факту неоказания пациенту медицинской помощи также начали проверку региональный профсоюз работников здравоохранения и Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU